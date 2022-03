Sports: bilan à la mi week-end

Football :

Ligue 1

Caen, de nouveau battu hier soir à Lille, 1 à 0. Le stade Malherbe reste skotché en fond de tableau, à 4 points de l’avant dernier, Metz.

Le PSG a été sèchement battu, 4 à 2 à Bastia, et a non seulement manqué de rejoindre Marseille en tête du classement, mais s'est en plus fait déloger du podium par Saint-Etienne, vainqueur à Reims 2 à 1…..

Le match de clôture de cette 20e journée opposera ce dimanche soir Monaco le 5e à Bordeaux son poursuivant direct.

CFA 2 :

Granville s’est imposé 3 à 1 à Locminé.

Saint-Lo fait un nul 2 partout sur sa pelouse face à Lannion.

Laval sèchement battu 6 à 2 par Guingamp.

Hérouville-Saint-Clair accueille ce dimanche après midi, Rennes.

Au classement, Granville est second à deux points du leadeur Châteaubriant, Saint-Lô est 10ème, Laval est juste derrière

Basket :

N1F :

Ifs s’impose 74 à 62 face à Sannois-Saint-Gratien. Ifs est 3ème .

N2F :

La Glacerie s’incline 62 à 70 au Poinçonnet, défaite d’ Alençon, 58 à 65 contre Trégueux.

La Glacerie reste leadeur, Alençon est 6ème.

Ligue féminine

Mondeville joue cet après midi à Toulouse

N2M :

Victoire de Caen 67 à 53 à Vanves, et de Cherbourg sur son parquet 68 à 46 face à Carquefou.

Caen reste leader Cherbourg est 3ème.

Handball :

N1F

Colombelles s’impose 31 à 28 face à Pessac, et s’installe sur la 3ème marche du podium.

Les résultats sportifs de ce week-end en Normmandie, analyses commmentaires interviews à retrouver ce dimanche soir dans Tendance Sports dès 18h00 sur Tendance Ouest.