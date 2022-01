The Flood

1er single extrait de « Progress »

LE NOUVEL ALBUM DU GROUPE DE TOUS LES RECORDS

Gary, Howard, Jason, Mark et Robbie Williams à nouveau réunis !!!

PRODUIT PAR STUART PRICE

Après la reformation la plus excitante de l’histoire de la pop anglaise, Take That révèle aujourd’hui le titre de leur tant attendu nouvel album, Progress, qui sera dans les bacs le 22 novembre. The Flood sera le premier single extrait de l’album. Il sortira le 14 novembre en digital et le 15 novembre en physique.

Les retrouvailles ont eu lieu à New York en septembre dernier, après « The Circus Live Tour », la tournée record de Take That. Peu de temps après, les cinq membres originaux de Take That ont commencé à écrire et à enregistrer les six titres qui composeraient la base de leur prochain album, produit par Stuart Price.

Take That et Robbie Williams, c’est :

Plus de 80 millions d’albums,

15 millions de places de concert,

19 BRIT Awards,

13 albums et 17 singles classés n°1 des charts…

Découvrez THE FLOOD en nouveauté Tendance Ouest cette semaine.