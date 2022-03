Paris (AFP). Charlie Hebdo: double prise d'otages, 20 morts - EN DIRECT

11:30 - Après l'attentat contre Charlie Hebdo, la traque des terroristes et la double prise d'otages qui a suivi, ont tenu la France en haleine tout hier. En fin de journée policiers et gendarmes d'élite ont donné quasi simultanément l'assaut à Dammartin-en-Goële et Porte de Vincennes à Paris. Quatre otages sont morts, quatre autres ont été grièvement blessées. Les trois preneurs d'otages, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, qui se revendiquaient respectivement d'Al-Qaïda et du groupe EI, ont été tués. Depuis l'attaque contre l'hebdomadaire satirique mercredi, le bilan total s'élève à 20 morts. Cinq gardes à vue étaient toujours en cours hier soir. Le président François Hollande sera à "la marche républicaine dimanche" à Paris. Il a appelé tous les Français à se "lever" contre le terrorisme, en participant aux manifestations, également organisées en province. "Toutes les dispositions" ont "été prises pour assurer la sécurité" de la marche parisienne, à laquelle le Front National n'est pas convié. Plusieurs responsables de ce parti d'extrême droite ont cependant fait savoir qu'ils participeraient à des rassemblements prévus dans leurs fiefs électoraux. FIN DU DIRECT 11:27 - Gratuité - L'ensemble des transports en commun en Ile-de-France seront gratuits demain à l'occasion de la marche républicaine à Paris en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, annonce Jean-Paul Huchon, président de la Région et du Syndicat des transports. Cette marche doit se dérouler le long d'au moins deux itinéraires entre les places de la République et de la Nation. 11:21 - "Pas Charlie" - "Moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie", déclare Jean-Marie Le Pen sur son blog vidéo, tout en déplorant "la mort de douze compatriotes" dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Il dénonce le rassemblement de dimanche "orchestré par les médias" et auquel le FN n'a pas été convié. 11:13 - FN - Plusieurs responsables du FN indiquent qu'ils manifesteront en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo aujourd'hui ou demain en province, alors que Marine Le Pen doit faire connaître sa position cet après-midi. Le sénateur-maire de Fréjus David Rachline sera notamment à un rassemblement dans sa ville du Var dimanche, tandis que l'eurodéputé Steeve Briois devait participer ce matin à un rassemblement à Hénin-Beaumont, ville du Pas-de-Calais dont il est maire. 11:10 - Dimanche - Bernard Cazeneuve assure que "toutes les dispositions" ont "été prises pour assurer la sécurité" de la manifestation de dimanche à Paris prévue en hommage aux victimes des attentats. 11:08 - Vigipirate - Le plan antiterroriste dans la région parisienne, élevé le jour de l'attaque contre Charlie Hebdo à son plus haut niveau, est maintenu pour les prochaines semaines et sera même renforcé, annonce le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. 11:03 - Réunion - Une nouvelle réunion de crise se tient ce matin autour de François Hollande à l'Elysée, à la veille de la grande marche républicaine en hommage aux victimes de la double prise d'otages. 23:59 - LE POINT A 00H00 - La double prise d'otages qui a tenu la France en haleine a pris fin quand les policiers et les gendarmes d'élite ont donné quasi-simultanément l'assaut à Dammartin-en-Goële et dans le supermarché casher de l'est parisien. Les trois preneurs d'otages présumés, les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, ont été tués. Quatre otages ont trouvé la mort et quatre personnes ont été grièvement blessées. Depuis l'attaque contre Charlie Hebdo mercredi, le bilan total s'élève à 20 morts. Amedy Coulibaly avait rencontré Chérif Kouachi en détention. Dans des appels à BFMTV, il s'est revendiqué du groupe Etat islamique et a dit s'être "synchronisé" avec les Kouachi pour les attaques. Chérif Kouachi a pour sa part indiqué avoir été missionné par Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa). Vendredi soir, un responsable d'Aqpa a menacé dans une vidéo la France de nouvelles attaques. Dans une allocution solennelle, François Hollande a souligné que "la France (avait) fait face". Le président a annoncé qu'il serait à la marche républicaine dimanche" et appelé tous les Français à se "lever" contre le terrorisme en y participant. De nombreuses personnalités étrangères, d'Angela Merkel à Jean-Claude Juncker, ont également annoncé leur présence dimanche dans le cortège parisien. 23:52 - Fédérateur - Le hashtag #JeSuisCharlie dépasse les 5 millions de tweets. Cet élan autour d'un seul hashtag concernant l'actualité française est inédit. 23:48 - Menace - Dans une vidéo, Harith al-Nadhari, une autorité en matière de charia au sein d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, s'adresse aux Français: "vous ne serez pas en sécurité tant que vous combattrez Allah, Son messager et les croyants". 23:29 - UN RESPONSABLE D'AL-QAÏDA AU YEMEN MENACE LA FRANCE DE NOUVELLES ATTAQUES 23:20 - Dès le début - Les otages ont "vraisemblablement" été tués dès le début par Coulibaly. "Compte tenu d'une part de l'état des corps et d'autre part des déclarations" d'Amedy Coulibaly, les quatre victimes retrouvées auraient été tuées dès la fusillade survenue vers 13h00 dans l'épicerie, non pendant l'assaut vers 17h00, explique François Molins.

