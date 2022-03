Paris (AFP). Ligue 1: Paris pour repartir du bon pied, Lyon pour tenir la distance

La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end avec la 20e journée et le déplacement à Bastia du Paris SG, tenu de repartir du bon pied en 2015 s'il ne veut pas rester à distance de Marseille et laisser s'échapper Lyon, qui reçoit Toulouse. . Paris à la relance ? Convaincant lors de son premier match de l'année dimanche à Montpellier (3-0) pour se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France, le PSG a montré un visage autrement plus volontariste et conquérant que durant les dernières semaines de 2014. Cette bonne résolution, qui suit un stage marocain où Laurent Blanc a promis plus de fermeté dans son management, appelle évidemment confirmation chez des Bastiais 19es et forcément en quête de points dans leur lutte pour le maintien. Sur le papier, rien d'insurmontable pour les Parisiens (3es, 38 pts) qui eux aussi sont dans une urgence comptable, surtout si Marseille (1er, 41 pts) qui ouvre le bal vendredi à Montpellier repart vainqueur de l'Hérault. Conséquence de la sanction qui leur a été infligée pour leurs vacances prolongées en Amérique du Sud pendant que leurs équipiers étaient en stage au Maroc, Cavani et Lavezzi, de toute façon à court de forme, ne seront pas du déplacement en Corse. Qui plus est, Paris pourrait également devoir faire sans Sirigu et Motta, diminués et qui pourraient ainsi être ménagés alors que Paris n'en est qu'au début de sa série de sept matches en 26 jours pour le seul mois de janvier. . Lyon: garder le rythme Après avoir fini très fort 2014 avec un succès détonant (5-0) à Bordeaux, pour s'intercaler entre l'OM et le PSG, l'OL (2e, 39 pts) a débuté l'année positivement par une qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France, obtenue à Lens (3-2). Conserver la bonne dynamique est donc le crédo des Lyonnais qui compilent neuf succès à Gerland contre un seul revers. Face à des Toulousains 14es et qui ne savent que perdre (sept fois) ou gagner (trois fois) à l'extérieur, Lyon devrait profiter du retour de Yoann Gourcuff après trois semaines d'absence. Une bonne nouvelle qui s'ajoute à la forme resplendissante du duo Lacazette-Fékir, encore buteurs le week-end passé contre Lens. Sur les 40 buts lyonnais en 19 matches de Ligue 1 (meilleure attaque), ils en ont inscrit 24 à eux deux, auxquels s'additionnent 9 passes décisives. De quoi intimider. . Monaco: poursuivre la remontée Après une entame délicate avec un effectif amoindri par les départs et un calendrier chargé avec la Ligue des champions, l'ASM s'en est finalement très bien sorti. Les Monégasques sont en effet qualifiés pour les 8e de finale de la C1, où ils défieront Arsenal, et ont grimpé à la 5e place en L1, juste devant Bordeaux, leur adversaire du jour. La série vertueuse de quatre victoires en championnat (6 toutes compétitions confondues, en ajoutant la qualification aux tirs au but pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue à Lyon), témoigne de l'adhésion effective du groupe monégasque à la méthode et aux systèmes prônés par Leonardo Jardim. Symbole de cette montée en puissance, le milieu offensif Yannick Ferreira Carrasco (4 buts, 4 passes décisives) sera un des dangers à surveiller côté bordelais pour une défense qui a pris l'eau avec cinq buts encaissés à domicile contre Lyon juste avant la trêve. Les Girondins, qui ont tout de même rectifié le tir contre Toulouse (2-1) en Coupe de France, seront néanmoins amoindris par l'absence de leur meilleur buteur (8 réalisations) Cheick Diabaté, opéré d'un genou et indisponible pour les quatre prochains mois. Joué vendredi: Montpellier - Marseille 2 - 1 Samedi: (17h00) Bastia - Paris SG (20h00) Evian-Thonon - Rennes Guingamp - Lens Lille - Caen Nice - Lorient

