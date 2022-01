Voisins solidaires: de bonnes actions pour Noël

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30

"Voisins solidaires" est une association nationale qui a de nombreuses antennes dans la région et notamment dans les villes bas-normandes.

Dans un contexte social où l’individualisme, l’éclatement des familles et l’isolement gagnent du terrain, l'association souhaite encourager la création de lien social entre les habitants et en particulier entre les voisins. Les fêtes de Noël sont une occasion pour s’ouvrir à ses voisins. Organiser un apéritif juste avant le réveillon, s’offrir des cadeaux à 2¤, décorer ensemble le hall d’immeuble, organiser un concours des meilleures recettes de bûches de Noël ou du plus beau sapin…il existe tellement de prétextes pour ne plus être seuls à Noël ! Retrouvez des idées pour participer à ce Noël solidaire dans le fichier à télécharger en bas de l'article.

En pratique, les habitants pourront disposer d’un kit comprenant divers outils permettant de participer à ce programme : affiches, tracts, présentations de l’opération, etc. Pour obtenir Ce kit « Noël des Voisins » contactez votre mairie ou télécharge ler sur le site de Voisins Solidaires : http://www.voisinssolidaires.fr/.

Vous pouvez aussi demander de l'aide avec le verglas et la neige ou proposer de donner un peu de votre temps pour aider vos proches voisins. Les contacts régionaux sont à faire auprès de Christian Leroux-Dennebouy, coordinateur des voisins solidaires en Basse Normandie, 06.17.55.66.85 ou par mail à e-correspondance@voila.fr

Ecoutez Christian Leroux-Dennebouy nous parler du "Noël des voisins":