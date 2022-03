Montpellier (AFP). Ligue 1: Marseille à nouveau battu par un solide Montpellier

Marseille s'est à nouveau incliné à l'extérieur, vendredi à Montpellier (2-1) en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, et a été bien loin de redresser le cap après son élimination en Coupe de France contre Grenoble. Malgré la réduction du score de l'entrant Bilel Omrani, bien servi par Brice Dja Djédjé (68), les Marseillais ont été défaits comme au match aller face à Montpellier, qui remonte provisoirement à la 8e place grâce à des buts de Kevin Berigaud (36) et Paul Lasne (62). L'OM, qui reste sur un point pris en cinq rencontres de championnat, et deux éliminations en Coupes à l'extérieur, pourrait même abandonner au passage son fauteuil de leader, en cas de victoire du Paris SG (3e) samedi ou de Lyon dimanche (2e). Le Vélodrome est certes une forteresse quasi inviolable cette saison, avec une seule défaite en ouverture, contre Montpellier (2-0) justement, pour neuf victoires. Mais si l'OM entend se mêler à la course au titre, comme il semble en avoir l'ambition, il va lui falloir prendre des points hors de ses terres. A Montpellier, où les joueurs de Rolland Courbis faisaient leur retour à la Mosson, après trois mois sur la pelouse chaotique de l'Altrad Stadium, les Marseillais n'ont que trop rarement réussi à se mettre en situation de marquer. En première mi-temps, leurs tentatives cadrées se sont résumées à une tête un peu molle d'André-Pierre Gignac sur corner (21) et une déviation approximative de Florian Thauvin sur une superbe passe des 40 mètres de Giannelli Imbula (25). Les deux ont atterri directement dans les gants de Jonathan Lingali. Les imprécisions de Michy Batshuayi (11, 14, 40), positionné à droite, et celles de Dimitri Payet (8, 32, 77), si précieux lors de la phase aller pour sa qualité de passe, ont anéanti la grande majorité des occasions de l'OM. La défense montpelliéraine se chargeait de contrer ou dégager le reste, notamment une belle combinaison initiée côté droit par Benjamin Mendy et Gignac, avec Thauvin à la conclusion (45). - Agressivité montpelliéraine - Trop tendres face à un PSG ragaillardi en Coupe de France lundi (3-0), les Montpelliérains n'ont jamais semblé affectés par ce jour de repos en moins, et fait preuve d'une belle agressivité. C'est d'ailleurs sur un ballon gratté dans les pieds de Dja Djédjé, qui restait au sol et réclamait une faute, que les Montpelliérains ouvraient le score grâce à une belle frappe de Berigaud bien servi par Lasne, qui terminait dans le petit filet de Steve Mandanda (36). Dja Djédjé, comme Alaixys Romao qui avait retardé l'échéance un peu plus tôt en déviant in extremis un centre de Sanson à destination de Mounier (23), était pourtant jusque-là l'un des rares Olympiens bien entré dans son match. Offrant des solutions offensives, il se fendait d'un beau centre sur lequel Gignac était trop court, avant de revenir en sprintant pour tacler dans sa surface (17). Encore décisif en seconde période pour enlever un centre à destination de Mounier (58) et passeur décisif pour la réduction du score marseillaise (68), c'est pourtant lui qui manquait complètement un sauvetage acrobatique qui permettait à Mounier de centrer pour Lasne. Lequel prenait le temps de contrôler avant d'ajuster Mandanda (62). Mais la réaction d'orgueil marseillaise arrivait trop tard et Montpellier aurait même pu inscrire un troisième but sans la vigilance de Mandanda. Et assombrir encore un peu plus le début d'année 2015 de l'OM.

