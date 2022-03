Un match qui parait facile sur le papier puisque les Franciliens occupent aujourd’hui la dernière place du classement et n’ont toujours pas gagné cette saison. De plus, l’US Ivry possède la plus mauvaise attaque avec 5 buts marqués et la plus mauvaise défense avec 21 buts encaissés.

Mais les canaris ne devront pas rester sur leur victoire en Coupe de France le week-end passé afin de ne pas laisser l’opportunité à Sedan de prendre de nouveau de l’avance au classement avec la réception de Mantes.