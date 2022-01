STOP Monsieur Dumas !

Dénoncé plusieurs fois par la presse nationale, Franck Dumas devait être auditionné hier par le conseil national de l'éthique pour des propos prononcés après l'élimination de Caen face à Lille en coupe de la ligue. Exaspéré par l'arbitrage ce soir là, il avait déclaré: "Heureusement que mon président m'a calmé. Sinon les petits poussins jaunes, je les aurais tués"

Une phrase sur le ton de l'humour se défend Franck Dumas qui au passage avait formulé des excuses...

Trop facile ! Le manager caennais n'en est pas à son coup d'essai, et en plus, il a recommencé samedi soir en insultant deux supporters qui avaient visiblement tenus des propos insultants envers le manager Normand et le président du SMC.

Mais il faut le dire, l'attitude de Franck Dumas devient de plus en plus insupportable. Non Franck Dumas n'est pas une victime de la calomnie !!! En insultant les supporters et en méprisant la presse comme il le fait lorsqu'il ne vient pas en conférence de presse après certains matchs..Conférences qui au passage sont obligatoires pour les entraineurs de Ligue 1. En agissant ainsi, Franck Dumas va à la rencontre des problèmes...

Alors Monsieur Dumas, s'il vous plaît...Ne demandez pas le respect alors que vous ne respectez, ni la presse, ni vos supporters...