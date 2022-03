Paris (AFP). Charlie Hebdo: cavale et double prise d'otages - EN DIRECT

15:52 - Houellebecq - Canal+ renonce à diffuser l'entretien avec Michel Houellebecq, programmé ce soir dans "Le Grand Journal", en raison des "prises d'otages en cours". L'auteur du roman controversé "Soumission" a enregistré cet entretien hier avant de faire savoir qu'il suspendait la promotion de son livre et qu'il quittait Paris. 15:48 - Inquiétude - Israël exprime son inquiétude devant "l'offensive terroriste" en France. 15:48 - Al-Qaïda - Saïd Kouachi a fait plusieurs séjours au Yémen, place forte de l'islamisme radical où il a notamment fréquenté l'Université al-Imane qui a servi de vivier à Al-Qaïda. 15:47 - Report - La rencontre Merkel-Hollande de dimanche à Strasbourg reportée. 15:44 - Précédent - Amedy Coulibaly et Chérif Kouachi avaient été cités dans l'enquête sur le projet d'évasion en 2010 de Smaïn Aït Ali Belkacem, ancien du Groupe islamique armé algérien, condamné en 2002 à perpétuité pour l'attentat à la station RER Musée d'Orsay en octobre 1995 à Paris qui avait fait 30 blessés. Coulibaly a été condamné en 2013 à cinq ans de prison pour sa participation à ce projet. Kouachi a, lui, bénéficié d'un non-lieu. 15:20 - Fusils-mitrailleurs - L'homme soupçonné d'être impliqué dans la fusillade de Montrouge a fait irruption vers 13H00 dans la supérette de la Porte de Vincennes, armé de deux fusils-mitrailleurs et a ouvert le feu, selon des sources proches du dossier. 15:15 - Discernement - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel appelle les télévisions et les radios au "plus grand discernement" dans la couverture des prises d'otages, pour assurer la sécurité de leurs équipes et ne pas gêner l'enquête. 15:10 - "On doit partir en Israël"? - "Mon père y était encore ce midi (dans l'épicerie casher). Il m'a dit Ilan tu veux un poulet pour shabbat ? C'est un drame. Ca veut dire que nous les juifs de France on doit partir en Israël", constate Ilan 20 ans kippa sur la tête et habitant à proximité de l'épicerie casher où a lieu la prise d'otages. S'adressant à Clement Zampa, journaliste de l'AFP un autre jeune qui ne veut pas donner son nom, parle aussi d'un "vrai drame". 15:03 - Témoins - Des témoins de la fusillade dans l'épicerie casher visée par une prise d'otages Porte de Vincennes à Paris sont parvenus à s'échapper. 14:59 - Numéro vert - La police demande à "toute personne détenant des informations pouvant permettre la localisation" d'Amedy Coulibaly, 32 ans, et Hayat Boumeddiene, 26 ans, soupçonnées d'être liées à la fusillade de Montrouge, de contacter l'état-major de la police judiciaire de Paris au numéro vert 0 805 02 17 17 ou à partir du site www.securite.interieur.gouv.fr. 14:58 - "Ça va être chaud" - "C'est pas bon pour la France, ça va être chaud avec tous les amalgames. Ca va faire du mal à la communauté", lance un homme, longue barbe qui rentre de la mosquée, rapporte un journaliste de l'AFP Stéphane Jourdain. "C'est là que j'achète ma baguette", ajoute cet habitant du quartier où a lieu la prise d'otages. 14:55 - Nerveux - Plusieurs hommes dont un avec une kippa attendent dans une rue adjacente, nerveux. "Il y a des gens qu'on connait, on ne parle pas, comprenez-nous", indique-t-il alors que des policiers sont déployés aux alentours avec des boucliers pare-balles. 14:53 - Elysée - Nouvelle réunion de crise à l'Elysée à 15h15 à propos de la prise d'otages à la Porte de Vincennes. 14:49 - Coulibaly - Amedy Coulibaly, objet d'un appel à témoins pour la fusillade de Montrouge et qui pourrait être le preneur d'otages du cours de Vincennes, a été condamné pour un projet d'évasion en 2010 d'une figure de l'islamisme radical. 14:49 - Cantal - Les deux hommes avaient été repérés ensemble en 2010 alors qu'ils rendaient visite dans le Cantal à Djamel Beghal, une figure de l'islamisme radical français. L'autre personne visée par l'appel à témoins, Hayat Boumeddiene, 26 ans, était au moment de cette enquête sa concubine, avec qui il était marié religieusement, mais pas civilement, selon cette source. 14:48 - AMEDY COULIBALY, SUSPECT DE MONTROUGE ET CHERIF KOUACHI SE CONNAISSENT. 14:45 - Prémonition - "Vu ce qu'il a sorti, faut pas qu'on le lâche d'une semelle": ainsi s'exprimait, selon son épouse journaliste, le policier Franck Brinsolaro chargé de la protection du dessinateur Charb et tué à son côté mercredi. 14:45 - Yémen - Saïd Kouachi est sans doute parti au Yémen en 2011, ce qui laisse supposer une possible implication d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique(Aqpa). Selon des témoins de la tuerie à Charlie Hebdo mercredi, un des assaillants avait crié: "dites aux médias que c'est Al-Qaïda au Yémen". 14:42 - Saône-et-Loire - Un TGV circulant entre Lyon et Paris a été arrêté et évacué vendredi matin en Saône-et-Loire après qu'un ressortissant syrien voyageant sans billet s'eut autoproclamé "terroriste". 14:35 - Boucliers - Une vingtaine de policiers ressemblant à des troupes d'élite sont positionnés derrière des boucliers en contrebas du magasin cacher où a lieu la prise d'otages. Selon une source policière, le "preneur d'otage est toujours sur place".

