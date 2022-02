Charlie Hebdo : manifestation silencieuse ce samedi à Rouen

La marche silencieuse partira de l'hôtel de ville de Rouen à 15h ce samedi 10 janvier. Le cortège déambulera ensuite rive droite et rive gauche pour rendre hommage aux 12 victimes de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo.

Le Club de la presse appelle tous les citoyens à se mobiliser et rappelle qu'ils veilleront également à ce qu’aucun amalgame ne soit utilisé à quelque fin qu’il puisse être et condamnera les violences racistes et notamment envers les musulmans.