Kiev (AFP). Ukraine: six morts dont quatre soldats dans des combats dans l'Est

Quatre soldats ukrainiens et deux civils ont été tués dans des combats dans l'est séparatiste prorusse de l'Ukraine, dans un regain de violences à l'approche d'un sommet entre les présidents russe et ukrainien avec les dirigeants français et allemand. "Nous avons perdu en 24 heures quatre militaires et huit ont été blessés", a annoncé le porte-parole militaire ukrainien Andriï Lyssenko au cours d'un point de presse, sans plus de précisions. Il s'agit d'un des bilans les plus lourds pour l'armée ukrainienne depuis l'instauration le 9 décembre d'une nouvelle trêve. M. Lyssenko a accusé vendredi les séparatistes de se livrer à des "provocations en tirant aux mortiers et aux lance-roquettes Grad" sur les positions de l'armée ukrainienne. La mairie de la ville de Donetsk, bastion rebelle, a pour sa part fait état dans un communiqué de deux civils tués et sept blessés ainsi que de "nombreuses destructions d'immeubles et de communications" dans des tirs d'artillerie contre les quartiers de nord-ouest de la ville. Ce regain des violences intervient sur fond d'intenses activités diplomatiques afin de relancer le processus de paix dans l'est de l'Ukraine où le conflit a fait plus de 4.700 morts depuis avril. Le président ukrainien Petro Porochenko a annoncé fin décembre la tenue le 15 janvier à Astana, la capitale du Kazakhstan, d'une rencontre dans le format dit Normandie avec son homologue russe Vladimir Poutine avec la participation du président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel. Mme Merkel a souligné jeudi que la date de cette rencontre était encore à confirmer "après les discussions prévues dans les prochains jours". Un entretien téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des quatre pays est prévu vendredi, selon un responsable ukrainien.

