New York (AFP). Etats-Unis: Honda écope d'une amende record de 70 millions de dollars

Le constructeur japonais Honda a écopé d'une pénalité record de 70 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir caché des plaintes concernant plus de 1.700 accidents, dont certains mortels, impliquant ses véhicules, ont annoncé jeudi les autorités. Cette sanction financière comprend deux amendes, chacune de 35 millions de dollars, soit le maximum que peut infliger l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA), selon un communiqué. Le groupe nippon n'a pas transmis aux autorités américaines les plaintes de clients portant sur 1.729 décès et blessés liés à ses véhicules comme le lui oblige la loi américaine en l'espèce, est-il détaillé dans le communiqué. Honda n'a pas non plus fait part à la NHTSA des réclamations sous garantie de clients insatisfaits, ajoute l'agence. "Honda et les autres constructeurs automobile ont une responsabilité en matière de sécurité qu'ils doivent remplir. Il n'y a pas d'excuse", a commenté le secrétaire américain aux Transports, Anthony Foxx, cité dans le communiqué. Cette amende record symbolise le durcissement de ton des autorités américaines ces derniers mois vis-à-vis des constructeurs automobile. En 2014, la NHTSA a ainsi récolté 126 millions de dollars en pénalités financières, dont plus de la moitié vient de Honda. General Motors (35 millions) a aussi écopé d'une grosse amende dans l'affaire des rappels tardifs de 2,6 millions de véhicules pour un défaut du commutateur d'allumage lié à 42 morts pour l'instant. Selon la législation américaine, les groupes automobile doivent signaler aux autorités tout incident impliquant leurs produits. Ces rapports peuvent servir par la suite à des enquêtes afin de s'assurer de la sécurité des modèles mis en cause.

