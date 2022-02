Paris (AFP). Charlie Hebdo: les suspects traqués et salués par l'EI

Les forces d'élite traquaient jeudi deux frères liés au jihadisme soupçonnés d'être les auteurs de l'attaque contre Charlie Hebdo, saluée par l'Etat islamique, alors que la France rendait un hommage émouvant aux douze morts du pire attentat qu'elle ait connu depuis plus d'un demi-siècle. Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, nés à Paris et de nationalité française, ont été reconnus près de Villers-Cotterêts (Aisne, à 85 km au nord-est de Paris), par le gérant d'une station-essence qu'ils ont agressé, "cagoulés, avec kalachnikov et lance-roquettes apparentes". Saïd a par ailleurs été "formellement reconnu sur photo comme agresseur" des locaux de Charlie, a indiqué le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Le Raid et le GIGN, unités d'élite de la police et de la gendarmerie, ont été déployés dans la zone, que survolaient des hélicoptères. Mais à la tombée de la nuit, les deux hommes, qui ont abandonné leur voiture, étaient toujours introuvables. La motivation jihadiste de l'attaque contre l'hebdomadaire, régulièrement menacé depuis 2006 et la publication de caricatures de Mahomet, ne faisait pas de doute, les assaillants ayant crié "Allah akbar" et "on a vengé le prophète". Un drapeau jihadiste a été retrouvé dans un premier véhicule utilisé pour l'attentat. Et s'il n'y a pas eu de revendication, la radio du groupe EI a qualifié jeudi de "héros" les auteurs de l'attentat. Lors d'une journée de "deuil national", la France a rendu hommage aux victimes dans une atmosphère encore alourdie par une fusillade dans la matinée en banlieue sud de Paris, sans lien "à ce stade" avec l'attentat selon M. Cazeneuve, dans laquelle une policière municipale a été tuée. La section antiterroriste a toutefois été saisie. - 'Unité nationale' fissurée - Le pays s'est figé à midi pour une minute de silence. Des passants se sont immobilisés, des employés se sont mis aux fenêtres de leurs bureaux, brandissant des feuilles portant le slogan qui fait florès sur les réseaux sociaux: "#JeSuisCharlie". Une illustration de l'émotion qui a saisi le pays après l'attaque dans laquelle ont notamment été tués certains des caricaturistes français les plus connus, comme Wolinski ou Cabu, père du "Beauf" et du "grand Duduche". "Ils ont voulu tuer Charlie Hebdo, mais ils l'ont rendu immortel", sanglotait un jeune homme dans le centre de Nantes. Plusieurs "marches républicaines" sont prévues dimanche. La plupart des grandes fédérations musulmanes ont appelé à y participer, ainsi que les principaux "partis républicains", gauche droite et centre confondus, ou syndicats. Mais "l'unité nationale" annoncée s'est fissurée, Marine Le Pen dénonçant "l'exclusion" du Front national, contre laquelle s'est également élevée l'UMP. Plusieurs lieux de culte musulman ont par ailleurs été visés depuis l'attaque, sans faire de victimes, des actes condamnés par M. Cazeneuve. Chérif Kouachi, connu comme jihadiste, avait été condamné en 2008 pour participation à une filière d'envoi de combattants en Irak. Mais il avait purgé sa peine et aucun élément ne présageait d'un passage à l'acte imminent, selon M. Cazeneuve. Son frère Saïd, domicilié à Reims et sans emploi, était plus discret, mais "apparaissait en périphérie des affaires de son frère", a dit le ministre. Les enquêteurs sont notamment remontés aux suspects par des analyses génétiques et la carte d'identité de Saïd retrouvée dans la voiture abandonnée par les fuyards après l'attaque, tout comme un drapeau jihadiste et des cocktails Molotov. Un troisième homme recherché, Mourad Hamyd, beau-frère de Chérif Kouachi âgé de 18 ans, s'est présenté mercredi soir au commissariat de Charleville-Mézières (Ardennes). Au total, "neuf personnes ont été placées en garde à vue", après une série de perquisitions, selon le ministre.

