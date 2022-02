Riga (AFP). Ukraine: Juncker annonce 1,8 milliard d'euros d'aide supplémentaire de l'UE

La Commission européenne a proposé de débloquer 1,8 milliard d'euros d'aide supplémentaire pour l'Ukraine, a annoncé jeudi le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. "La Commission vient de décider de prolonger son soutien financier" à l'Ukraine pour un "montant supplémentaire de 1,8 milliard d'euros", a déclaré M. Juncker lors d'une conférence de presse à Riga, en affirmant que la "solidarité avec l'Ukraine n'est pas un vain mot". "L'Ukraine n'est pas seule. L'Europe se tient unie au côté de l'Ukraine et soutient le programme de réforme de son nouveau gouvernement", a-t-il ajouté dans un communiqué publié dans la capitale de la Lettonie qui vient de prendre la présidence semestrielle de l'UE. Cette proposition de nouvelle aide macro-financière sous forme de prêts doit encore être approuvée par les Etats membres de l'UE et par le Parlement européen. La Commission a souligné que ce nouvel effort financier européen était destiné à "assister l'Ukraine sur les plans économiques et financiers face aux graves défis auxquels le pays est confronté", notamment en matière de balance des paiements et de situation budgétaire. Jusqu'à présent, l'Union européenne a déboursé 1,6 milliard d'euros sous forme de prêts en faveur de l'Ukraine via deux programmes d'assistance macroéconomique, conditionnés à la mise en oeuvre de réformes. La dernière tranche, de 500 millions d'euros, a été versée le 2 décembre.

