Paris (AFP). Charlie Hebdo: les suspects repérés près de Villers-Cotterêts

Les deux suspects recherchés pour l'attentat contre Charlie Hebdo, ont été repérés jeudi à la mi-journée près de Villers-Cotterêts (Aisne), et un déploiement du Raid et du GIGN est actuellement en cours dans cette zone, a-t-on appris de sources policières. Les unités d'élite de la police et de la gendarmerie nationales "sont positionnées pour vérification d'objectifs dans cette zone, où a été abandonnée la voiture utilisée par les deux suspects, identifiés par un témoin", a expliqué à l'AFP une source policière.

