Paris (AFP). Charlie Hebdo va sortir la semaine prochaine

L'urgentiste Patrick Pelloux, chroniqueur à Charlie Hebdo, a assuré jeudi à l'AFP que l'hebdomadaire satirique, dont la rédaction a été décimée mercredi dans une attaque terroriste, paraîtrait mercredi prochain. "On va continuer, on a décidé de sortir la semaine prochaine. On est tous d'accord", a indiqué le médecin urgentiste, précisant que l'équipe du journal devait très prochainement se réunir. "On va le faire chez nous, on va se débrouiller", a-t-il ajouté, précisant que les locaux du journal n'étaient pas accessibles pour les besoins de l'enquête. "C'est très dur, on est tous avec notre peine, notre douleur, nos peurs, mais on va le faire quand même parce que ce n'est pas la connerie qui va gagner. Charb (directeur de la publication, tué mercredi dans l'attaque) disait toujours le journal devait sortir coûte que coûte", a-t-il continué d'une voix blanche. L'équipe restante de Charlie Hebdo se réunissait à midi sur l'avenir du journal, a expliqué de son côté à l'AFP Gérard Biard, rédacteur en chef de l'hebdomadaire. "Il y aura quelque chose" la semaine prochaine, "on ne sait pas encore sous quelle forme", a-t-il dit à l'AFP. Douze personnes, donc cinq dessinateurs de Charlie Hebdo (Charb, Wolinski, Cabu, Tignous, Honoré) et l'économiste Bernard Maris, ont été tuées mercredi dans l'attaque au siège du journal.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire