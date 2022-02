Transports : La Métropole demande la fin de la grève

Depuis hier, la circulation des transports est fortement perturbée dans la Métropole. Et la situation pourrait durer jusqu'au dimanche 11 janvier comme l'indiquait le préavis de grève.

Face à cette situation, la Métropole a demandé l'arrêt de la grève : "Les revendications avancées relèvent uniquement du dialogue interne entre l’organisation syndicale CGT TCAR et la direction de l’entreprise et engagent leur responsabilité. La Métropole Rouen Normandie appelle au rétablissement, sans délai, du dialogue au sein de l’entreprise. Les usagers des transports en commun ne sauraient être pénalisés plus longtemps."