Attentat de Charlie Hebdo, les rassemblements à Saint-Lô

Par décret du Président de la République , ce jeudi 8 janvier est un jour de deuil national afin de rendre hommage aux victimes de l'attentat commis hier, à la rédaction de Charlie Hebdo.

La préfète de la Manche appelle les agents des services de l’État et partenaires à un moment de recueillement, prévu à 12 heures sur la place de la préfecture, pour permettre de s'associer à cet hommage.

D'autres lieux de receuillement à saint-Lô

Par ailleurs, à 11 heures 59, la sirène de l'Hôtel de Ville retentira pour signaler le début de la minute de silence et de recueillement en hommage aux victimes de l'attentat terroriste qui a frappé le journal Charlie Hebdo et provoqué la mort de douze dessinateurs, journalistes et policiers.

Une minute de silence aura lieu également place de l'Hôtel de ville et dans la cour du Conseil général, toujours à 12h00.