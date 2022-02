Paris (AFP). Après l'attentat à Charlie Hebdo, la police traque deux frères dont un jihadiste connu des services

Pendant le deuil national, la traque continue: deux frères, dont un jihadiste connu des services antiterroristes, sont toujours recherchés jeudi par la police, qui a placé sept personnes en garde en garde à vue au lendemain de la tuerie à Charlie Hebdo. Une nouvelle réunion de crise a débuté jeudi à 08H40 à l'Élysée autour de François Hollande et du Premier ministre Manuel Valls, a-t-on appris auprès de la présidence. Douze personnes, dont les dessinateurs emblématiques Cabu et Wolinksi, ont été tués dans l'attaque à la kalachnikov en plein c?ur de Paris contre le journal satirique, objet de menaces constantes depuis la publication de caricatures de Mahomet fin 2011. L'attentat, qui a également fait onze blessés dont quatre graves, a soulevé une vague d'émotion dans le pays, appelé à se rassembler jeudi en hommage aux victimes à l'occasion d'un deuil national. Une minute de silence sera observée à midi. La police a diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi les photos de deux suspects, Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans. Chérif Kouachi avait été condamné en 2008 pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak. Les deux frères, nés à Paris et de nationalité française, sont "susceptibles d'être armés et dangereux", prévient la Préfecture de police de Paris et "toute personne détenant des informations" les concernant est invitée à joindre le numéro vert 0805 02 17 17. Les enquêteurs sont notamment remontés à eux par des analyses génétiques et par une pièce d'identité retrouvée dans une voiture abandonnée par les fuyards dans le nord-est de Paris, selon une source proche du dossier. "Ces individus étaient sans doute suivis mais il n'y a pas de risque zéro" face au risque d'attentat, a rappelé Manuel Valls jeudi matin. Une source proche du dossier a de son côté affirmé à l'AFP que Chérif Kouachi ne faisait pas l'objet d'une surveillance particulière. Le troisième homme visé par un avis de recherche lancé mercredi, Mourad Hamyd, s'est lui rendu dans la soirée au commissariat de Charleville-Mézières (Ardennes) et a été placé en garde à vue, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier. Soupçonné d'avoir aidé les deux tireurs, ce jeune de 18 ans, beau-frère de Chérif Kouachi s'est rendu "après avoir vu que son nom circulait sur les réseaux sociaux", a expliqué à l'AFP une source proche du dossier. Des internautes se présentant comme ses camarades de classe affirment que Mourad Hamyd était en cours avec eux au lycée au moment de l'attaque. Au total, sept personnes ont été placées en garde à vue mercredi soir, selon une source judiciaire. Il s'agit de personnes "dans l'entourage" des frères Kouachi. Des opérations de "perquisitions et de vérifications" de lieux rattachés aux suspects ont été menées mercredi soir à Reims et Charleville-Mézières, selon une source proche du dossier. D'autres ont eu lieu à Strasbourg mais aussi à Pantin ou Gennevilliers en région parisienne. - la République 'agressée' - Face au choc "d'un attentat terroriste", François Hollande a annoncé dans une allocution solennelle une "journée de deuil national" jeudi, mesure rarissime en France. Les drapeaux seront en berne pendant trois jours et une minute de silence sera observée à midi dans les services publics et les écoles. Le président de la République y participera à la Préfecture de police de Paris. "C'est la République toute entière qui a été agressée", a lancé le chef de l'Etat, "la République, c'est la liberté d'expression (), la culture, la création, le pluralisme". Sous le choc d'une attaque contre Charlie Hebdo, de nombreux quotidiens se sont couverts de noir jeudi en une. "Nous sommes tous Charlie", clament les quotidiens Libération et Le Figaro, en référence au cri de ralliement des manifestants dans le monde ou sur internet "Je suis Charlie". Parmi les victimes figurent Charb, Wolinski, Cabu, Tignous et Honoré, des historiques de "Charlie" connus pour leurs dessins irrévérencieux, ainsi que le chroniqueur Bernard Maris. L'hebdomadaire faisait l'objet d'une protection policière depuis la publication des caricatures de Mahomet fin 2011. Le siège du journal avait été détruit par un incendie criminel à cette époque.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire