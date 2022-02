Paris (AFP). Les meurtriers de Charlie Hebdo traqués - EN DIRECT

08:30 - FUSILLADE AU SUD DE PARIS: deux policiers municipaux à "terre", selon la police 08:30 - Interpellations - Le Premier Manuel Valls annonce plusieurs interpellations. Sept personnes sont en garde à vue selon une source judiciaire. 08:13 - EN DIRECT - Deux frères, dont un jihadiste connu des services antiterroristes, sont recherchés jeudi matin par la police au lendemain de l'attaque contre Charlie Hebdo dans laquelle douze personnes, dont les dessinateurs Cabu et Wolinksi ont été tués. La police a diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi les photos des deux suspects, de nationalité française, Chérif et Said Kouachi, 32 et 34 ans. Chérif Kouachi avait été condamné en 2008 pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak. Les enquêteurs sont remontés à eux après avoir retrouvé la carte d'identité de Said dans une voiture abandonnée par les fuyards dans le nord-est de Paris. Un troisième homme recherché s'est rendu à la police à Charleville-Mezières et a été placé en garde à vue.

