Un appel à témoins avec les photos des deux frères recherchés dans l'enquête sur l'attentat contre Charlie Hebdo a été diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi par la police.

Chérif et Said Kouachi, 32 et 34 ans, sont "susceptibles d'être armées et dangereuses", prévient la préfecture de police de Paris, précisant qu'ils "font l'objet de mandats de recherche".

Un numéro vert est activé, le 0805.02.17.17.