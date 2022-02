Paris (AFP). Attentat meurtrier contre Charlie Hebdo - EN DIRECT

03:24 - Amérique du Nord - La manifestation devant le Newseum, musée consacré à la presse, avait été organisée par un Français expatrié, Olivier Roumy, qui a "vécu les attentats du 11-Septembre aux Etats-Unis, aujourd'hui nous avons vécu le 11-Septembre français", a-t-il dit à l'AFP. Avant que les noms des victimes ne soient lus, Nihad Awad, directeur exécutif du Conseil des relations américano-islamiques, a affirmé que, juifs, chrétiens ou musulmans, "(étaient) tous unis contre la tyrannie". A New York, en dépit d'une température ressentie de -20 degrés Celsius, plusieurs centaines de personnes, en très grande majorité des Français, ont chanté la Marseillaise avant de scander "Charlie, Charlie" sur la place Union Square. "Comment ne pas pleurer", a déclaré en larmes Pacale Padiou, venue avec son fils de 16 ans et son mari. "On n'a plus le droit de s'exprimer? On va se faire abattre?" A Montréal, Québec ou encore Winnipeg (centre), des centaines de personnes ont également montré leur solidarité. Les drapeaux ont été mis en berne sur plusieurs édifices publics comme à la mairie de Montréal ou à l'Assemblée nationale à Québec. 02:49 - Rassemblement à Nouméa - Un millier de personnes se sont rassemblées aussi à Nouméa jeudi pour exprimer leur indignation et leur compassion. Sur la place des Cocotiers, au centre de la capitale de Nouvelle-Calédonie, une banderole "Au nom de la liberté, debout nous sommes, debout nous resterons" a été déroulée. "Je suis extrêmement choquée en tant que journaliste et en tant que citoyen. C'est une telle atteinte à la liberté d'expression et à la liberté tout court", a déclaré à l'AFP Charlotte, journaliste indépendante qui a déclenché la manifestation en postant un appel sur les réseaux sociaux. Sous un soleil de plomb, la plupart des manifestants tenaient des affichettes "Je suis Charlie" tandis que d'autres levaient un stylo. 02:35 - Appel à témoins avec photos - Un appel à témoins avec les photos des deux frères recherchés dans l'enquête sur l'attentat contre Charlie Hebdo a été diffusé dans la nuit par la police. Chérif et Said Kouachi, 32 et 34 ans, sont "susceptibles d'être armées et dangereuses", prévient la préfecture de police de Paris, précisant qu'ils "font l'objet de mandats de recherche". "Toute personne détenant des informations" sur les suspects est invitée à joindre le numéro vert 0805 02 17 17, ajoute-t-elle. 02:20 - Gardes à vue - Le plus jeune des trois suspects, Hamyd Mourad, 18 ans, s'est rendu à la police. Les deux autres, deux frères nés à Paris et de nationalité française, Said Kouachi, 34 ans, et Chérif Kouachi, 32 ans, un jihadiste connu des services antiterroristes, sont toujours en fuite. Selon une source proche du dossier, plusieurs gardes à vue sont intervenues dans la nuit parmi leur entourage. 02:19 - LE PLUS JEUNE DES TROIS SUSPECTS S'EST RENDU A LA POLICE, selon des sources concordantes 02:09 - Opérations sans interpellations - Des opérations ont été menées par le Raid et le GIPN dans la nuit à Reims et à Charleville-Mézières, sans apparemment déboucher sur des interpellations, selon des journalistes de l'AFP sur place. Une vingtaine de policiers du Raid lourdement armés ont pénétré peu après minuit dans un immeuble du quartier Croix-Rouge de Reims, et en sont ressortis une dizaine de minutes plus tard. Des hommes de la police scientifique en combinaisons blanches leur ont succédé, pour effectuer des relevés et prendre des photos, derrière des rideaux blancs, au premier étage de l'immeuble. L'opération se déroulait dans une ambiance surréaliste, des dizaines de badauds de tous âges s'étant rassemblés devant l'immeuble et prenant des photos de la scène. "Tuer des gens, c'est pas l'Islam. Si les coupables sont du quartier, il faut que les flics fassent leur travail", a confié Hakim, 34 ans, l'un des habitants. A Charleville-Mézières, une vingtaine de voitures banalisées transportant des hommes en cagoule, certains avec l'écusson du GIPN sur leur blouson, ont pénétré dans le parking du commissariat central entre 00H15 et 01H15, selon un photographe de l'AFP sur place. 02:09 - Hollywood - De nombreuses voix à Hollywood dénoncent l'attentat "méprisable" contre Charlie Hebdo et appellent à défendre coûte que coûte la liberté d'expression, "droit de l'Homme universel".

