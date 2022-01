So far Gone - Nouveau titre pour James Blunt

"So far gone" est le deuxième extrait de l'album "Some kind of trouble" de James Blunt. Un troisième album studio pour l'anglais qui a été découvert en 2004 avec le titre "You're beautiful".

Après nous avoir surpris avec "Stay the night" un titre pop plutôt enjoué, James Blunt revient à ces classiques avec "So far gone". Une balade qui ressemble à des titres comme "Goodbye my lover" ou encore "You're beautiful". Voilà qui devrait ravir les fans du beau chanteur.

Rappelons que le premier album de James Blunt s'est écoulé en 2004 à plus de 11 millions d'exemplaires et le second en 2007 à plus de 3 millions. Nul doute que "Some kind of trouble" va probablement prendre le même chemin.

A noter que James Blunt sera en concert en France prochainement pour une mini-tournée en mars et avril. Il sera par exemple le 3 avril prochain à 19H au Liberty à Rennes.