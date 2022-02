Attentat à Charlie Hebdo : plusieurs milliers de manifestants à Rouen

C'était un rassemblement comme on n'en avait plus vu depuis longtemps. Ce mercredi soir à Rouen, des milliers de manifestants ont afflué de partout. De la ville, de sa périphérie, de sa région. Avec un seul objectif : exprimer sa solidarité avec Charlie Hebdo, dont une partie de la rédaction a été décimée, et défendre la liberté d'expression contre la barbarie.

Ce soir, avant que le cortège ne se mette en marche, un silence de plomb pesait devant l'hôtel de ville. L'émotion était palpable. Sur tous les visages, la même gravité. Et, dans les mains de dizaines de manifestants, des pancartes. Les unes avec les portraits de Cabu, Charb, Wolinski ou Tignous, les journalistes de la rédaction assassinés. Les autres, avec les dessins de ces derniers. D'autres cenbtaines brandissaient des pancartes avec seulement inscrit dessus, en lettres noires : "Charlie Hebdo".

L'un des manifestants présents ce soir a fait le chemin jusqu'à Rouen pour exprimer un message de solidarité. Ecoutez le :

L'ancien ministre de la culture et président de l'Institut du Monde Arabe Jack Lang, en visite aujourd'hui à Rouen, s'est lui aussi exprimé sur le sujet, avec un mot d'ordre : "Il va falloir se battre".





