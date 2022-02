Charlie Hebdo: des milliers de personnes rassemblées à Paris en hommage aux victimes

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées mercredi en fin d'après-midi à Paris, en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, qui a fait au moins 12 morts, a constaté un journaliste de l'AFP. A l'appel de plusieurs syndicats, associations, médias et partis politiques, les participants se sont réunis à partir de 17H00 sur la place de la République, non loin du siège du journal satyrique. Certains arboraient un autocollant noir "Je suis Charlie", un slogan de solidarité envers les victimes qui circule également sur twitter. Parmi les pancartes, on pouvait voir "Charb mort libre". Le dessinateur Charb figure parmi les victimes de la tuerie, tout comme Cabu, Tignous et Wolinski, autres figures emblématiques du journal. "Les religions c'est de la merde. Charlie, c'est le droit de penser ça. Tant de gens reculent devant une morale à la con", explique une manifestante, Béatrice Cano, la cinquantaine, qui arbore le dernier numéro du journal. "C'est dramatique que ces gens soient assassinés. Demain les gens ne pourront plus parler. Nous devons être des milliers à sortir dans la rue", dit-elle. Un professeur d'histoire-géographie de Montmorency, visiblement affecté par les événements de la journée, arbore une pancarte "La liberté de la presse n'a pas de prix". "Si c'était des militants d'extrême gauche qui avaient attaqué Minute, je serais venu. Je serais venu un peu moins vite, mais je serais venu", explique-t-il. Il compte aborder le sujet avec ses élèves, et le rattacher au travail qu'ils ont fait sur la liberté en éducation civique. Mélinée, élève de première, dit être une lectrice régulière de Charlie Hebdo, comme ses parents. "Au début je n'avais pas les noms (des morts, ndlr), ça m'a semblé irréel", dit-elle. Des étudiants en journalisme, qui s'étaient déjà rassemblés dans l'après-midi près du siège de Charlie Hebdo, arboraient une banderole "Les étudiants journalistes solidaires".