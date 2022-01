Le business Michael Jackson se poursuit

C'est le producteur Teddy Ridley, à l'origine de 3 titres de l'album MICHAEL sorti vendredi dernier, qui a confié cette information à un quotidien britannique ravi de reprendre l'information. Ce nouvel album devrait sortir dans le courant de l'année prochaine avec encore une fois des titres inachevés du King of Pop qui seront repris et arrangés par la maison de disque Sony.

Teddy Ridley a déclaré à l'occasion de cet interview "Je hâte de faire le suivant et je suis très heureux d'y être associé". Pas sûr que les fans, déjà mitigés sur le premier album MICHAEL soit aussi enthousiastes à l'idée de profiter encore un peu plus du décès et de l'image de l'idole pop.

En attendant, vous pouvez découvrir l'album MICHAEL avec 10 titres inédits, disponibles sur les plates formes de téléchargement légales ou chez les disquaires de la région.