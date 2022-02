Paris (AFP). Thierry Lepaon finit par jeter l'éponge, une succession difficile s'annonce

Le numéro un de la CGT Thierry Lepaon a fini mercredi par jeter l'éponge, une démission qui était réclamée depuis deux mois par une large partie de la centrale après des révélations sur son train de vie, augurant une succession difficile. Cette décision est un coup de tonnerre pour le premier syndicat français, au moment où il va fêter, cette année, son 120e anniversaire. C'est la première fois dans son histoire depuis 1909 qu'un numéro un est contraint à la démission. "Il y aura un nouveau secrétaire général de la CGT la semaine prochaine", a affirmé mercredi M. Lepaon, devant la commission exécutive, direction élargie de la centrale, a indiqué une source interne à l'AFP, confirmant des informations d?Europe 1. Thierry Lepaon, bientôt 55 ans, dirigeait le premier syndicat français depuis mars 2013, ayant succédé à Bernard Thibault, pour un mandat de trois ans, désormais écourté. Ce chaudronnier, militant ouvrier qui s'était fait connaître lors de la lutte des salariés de Moulinex, a hérité par défaut de la direction de la centrale, en l'absence de candidat consensuel. Depuis fin octobre, il était sur la sellette après les révélations successives sur les travaux onéreux dans son appartement et son bureau, puis sur son salaire et son indemnité de départ de la CGT Basse Normandie. A tous les niveaux de la centrale, militants, cadres et dirigeants avaient réclamé son départ. L'appel lundi de l'ancien numéro un, Louis Viannet, autorité morale à la CGT, lui a porté le coup de grâce. Les pressions se poursuivaient. Mercredi matin, le dirigeant du PCF Pierre Laurent avait souhaité "au plus vite" une CGT "en état de marche", ajoutant que le syndicat allait "manifestement vers des changements importants". - Ultime manoeuvre - Mais jusqu'au bout Thierry Lepaon aura tenté de préserver son fauteuil. Mardi, dans une ultime manoeuvre, il avait annoncé que l'ensemble du bureau confédéral (direction resserrée), y compris lui-même, allait mettre ses mandats à disposition du CCN, "parlement" de la centrale, le 13 janvier. Pourtant, compte tenu du rapport de force, son sort semblait scellé. Désormais, la bataille est ouverte pour sa succession alors que la CGT porte encore les stigmates de la crise de 2012 qui a vu s'affronter des rivaux pour remplacer Bernard Thibault. "La Commission exécutive va se réunir une nouvelle fois lundi prochain pour statuer sur des propositions d'un nouveau secrétaire général et d'un nouveau bureau confédéral", a indiqué à l'AFP une source interne. De son côté, la CGT a précisé à l'AFP que les délibérations de la Commission exécutive mercredi se poursuivaient sur ces sujets et qu'"aucun vote" n'était encore intervenu. Des noms circulent déjà dans la presse de successeurs potentiels de M. Lepaon, notamment Philippe Martinez (numéro un de la métallurgie) ou Gilbert Garrel (cheminots) mais ce dernier n'est pas membre de la Commission exécutive, comme le requièrent les statuts pour un numéro un. La dernière fois qu'un secrétaire général de la CGT a démissionné c'était en 1909, lorsque Victor Griffuelhes, à la tête de la centrale depuis huit ans, avait été contraint au départ sur fond de polémiques sur les comptes opaques de la confédération essentiellement en raison des divisions internes dans un contexte différent. Thierry Lepaon laisse une CGT divisée, sans boussole, en repli dans ses bastions (EDF, SNCF, Orange, fonction publique). "Il y a peu de choses à mettre à son crédit" mais "tout n'est pas de sa faute", a affirmé auprès de l'AFP Jean-François Amadieu, professeur à l?université de Paris 1.

