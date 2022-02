Nathalie Goulet : "C'est toute notre République qui est atteinte"

Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, préside la commission d'enquête parlementaire sur les réseaux jihadistes. Elle est actuellement à Ankara, en Turquie, dans le cadre de cette commission.

Dans un communiqué, elle présente ses condoléances aux familles et collègues des victimes et affirme : "La France est le pays des libertés, en touchant à Charlie Hebdo, c'est toute notre République qui est atteinte".



Alors que le Président de la République appelle à l'unité nationale, la sénatrice renchérit :"nous sommes tous des membres de la famille des démocrates et nous venons de perdre des amis parfois turbulents mais attachants et des défenseurs des libertés, de toutes les libertés. Aucune divergence d'opinion ne peut légitimer d'assassiner des personnes effectuant leur métier."



"Mourir pour la liberté d'expression en France en 2015, qui l'eut cru... il est temps que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités pour mettre fin à ce climat nauséabond qui attise les haines."



Nathalie Goulet appelle élus et citoyens à "un sursaut républicain pour éviter de connaître de nouveaux drames. Que cette émotion commune serve de base pour défendre et revenir à nos principes de liberté, égalité et fraternité."