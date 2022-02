Les Rouennaises qui évoluent en deuxième division et placées actuellement à la 4e place au classement affronteront le club Francilien qui évolue au plus au niveau National mais qui n’a remporté qu’une seule rencontre cette saison et qui occupe l’avant-dernière place de D1.

Les joueuses du FC Rouen peuvent donc créer l’exploit et continuer leur parcours en Coupe de France en cas de victoire.