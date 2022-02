Paris (AFP). CGT: poussé à rendre son tablier, Lepaon remet son mandat en jeu

Le secrétaire général de la CGT Thierry Lepaon a annoncé mardi qu'il allait remettre son mandat en jeu devant le "parlement" (CCN) de la centrale le 13 janvier, ce qui n'équivaut pas à une démission du numéro un, pourtant réclamée par une large partie de la centrale. "Thierry Lepaon vient d'annoncer devant la Commission exécutive" direction élargie de la centrale, réunie depuis la matinée, que "les membres du bureau confédéral, y compris lui-même, ont décidé de mettre leur mandat à disposition du CCN, ce qui ne veut pas dire qu'ils démissionnent", a affirmé la CGT à l'AFP. Etant souverain, le CCN pourrait le 13 janvier désavouer ou de redonner sa confiance à tous ou certains membres du bureau confédéral, notamment le numéro un. Cette décision, qui a été prise lundi soir par les neuf membres du bureau - le dixième l'administrateur-trésorier, Eric Lafont ayant déjà pris la porte - doit être votée" par la Commission exécutive, dont la réunion se poursuivra mercredi, a-t-on ajouté. Le secrétaire général est sur la sellette depuis les révélations fin octobre sur les dépenses liées à son train de vie - rénovations onéreuses de son appartement de fonction et de son bureau, indemnités de départ perçues de la CGT Basse-Normandie - mais il a refusé, contre vents et marées de présenter sa démission. En décidant de remettre leur mandat au "parlement", le bureau confédéral, dont plusieurs membres sont opposés à M. Lepaon, mettent ce dernier en grand danger d'être révoqué par le "Parlement". "Beaucoup au CCN du 13 janvier demanderont un vote pour sa révocation", affirme une source interne l'AFP. Selon un décompte interne, parmi les fédérations et unions qui ont déjà pris position, seule une vingtaine restent favorables au numéro un. Les autres sont partagés entre celles qui réclament le départ du seul Thierry Lepaon et d'autres celui de tout le bureau confédéral. Le vote au CCN étant sur mandats, les grosses fédérations ont plus de poids. Ainsi, la fédération des services publics, la première de la CGT, a demandé la démission de Thierry Lepaon et celle des métaux (3e) celle de tout le bureau. - D'ici le 13 janvier, les tensions seront vives - "Ce que nous souhaitons c'est la démission de Thierry Lepaon et non le renvoi de son bureau", a indiqué à l'AFP le dirigeant d'une fédération. D'ici le 13 janvier, les tensions risquent de rester vives. Lundi, une autorité morale, Louis Viannet, avait également appelé le numéro un à démissionner au plus vite, estimant qu'il avait perdu sa "crédibilité, à l?intérieur comme à l?extérieur" de la CGT. "On peut considérer que Thierry Lepaon prend le soin d'emmener avec lui un certain nombre de membres du bureau confédéral" de façon à ce qu'il "apparaisse moins" exposé, a affirmé mardi soir M. Viannet sur Europe 1, après l'annonce de la décision de Thierry Lepaon. L'ex-dirigeant a "souhaité que les décisions qui vont être prises seront suffisamment judicieuses pour permettre que très vite la CGT retrouve ses capacités de rassemblement". "C'est un feuilleton qui a bien trop duré et qui a fait beaucoup de mal", selon lui. Mardi les débats de la Commission exécutive ont porté essentiellement sur un rapport de la Commission financière axé sur les dépenses du numéro, un texte qui, selon la presse, alourdit les charges à son encontre. Ainsi, son affirmation, en décembre, sur le montant de son salaire de 4.000 euros nets par mois n'était vraie que pour ce mois, puisque depuis son élection à la tête de la centrale en mars 2013 il percevait 5.000 euros (environ 6.500 bruts), avant de l'abaisser en décembre, selon les Echos. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il a dit, "ce n'est pas par la presse" que le secrétaire général a appris le coût des travaux réalisés dans son appartement de fonction (105.000 euros auxquels il faut ajouter 34.000 euros de mobilier), affirme le Parisien.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire