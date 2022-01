Un Week-end de sorties...

Il y a du hockey ce soir avec une rencontre de ligue Magnus entre Caen et l'équipe savoyarde Mont-Blanc. Les 2 formations totalisent le même nombre de points, le match promet donc d'être serré. C'est à 20h à la patinoire Caen la mer.

Spectacle de magie demain après midi à l'agora d'Equeurdreville. « A la recherche de l'ombrelle magique » est un mélange de magie et de grande illusion inspiré de la Chine. Début à 15h30.

Découvrez ce soir la plus grande discothèque de France au parc expo de Caen. A partir de 23h, vous pourrez danser sur DJ Getdown, les Desparecidos, Sébastien Drums et Stephan Apollon. C'est la 2ème édition de ce RDV. Sachez aussi que l'open club vous accompagne dès 21h sur Tendance Ouest, avec le meilleur du son club jusqu'à 2h ainsi que l'agenda normand de vos soirées.

Un spectacle musical vous est proposé ce matin au théâtre Foz à Caen. C'est « comme un arc en ciel », entrée 6¤.

Joyce Jonathan est ce soir à Cabourg. C'est à 21h à la salle des fêtes.

C'est la foire à l'édition d'art à Caen cet après midi. Avec la présence de différents éditeurs et structures culturelles de la région qui vous feront découvrir leurs dernières éditions. C'est gratuit et c'est à l'artothèque.



Aujourd'hui et demain c'est le 8ème tour de la coupe de France de Football. Venez soutenir les normands encore en course.

A 17h30 Bayeux-Le Mans au stade Henry Jeanne

A 18h Avranches -Pontivy au stade René Fenouillère

Et demain, c'est à 15h au stade Maurice Postaire pour voir Cherbourg-Dreux.

Les gagnants iront en 32ème de finale.

Il y a du foot en ligue 1 ce soir. Caen affronte Nice à domicile à 19h. Vous avez pu gagner vos places pour assister au match depuis les tribunes du stade Michel d'Ornano, et pour tous les autres Tendance Ouest vous fait vivre le match en direct avec les commentaires de nos spécialistes. RDV dès 18h45 sur la radio et sur le tendanceouest.com





Demain, le parc expo de Lisieux à Beuvillers accueille le spectacle« Irish Legends ». Sur les rythmes frénétiques des claquettes irlandaises "Tap Dance", danseuses et danseurs vous proposent un voyage éblouissant au c½ur de la légende Celte. C'est à 16h.





A Caen, il y a le traditionnel marché de Noël mais il y a aussi juste pour 2 jours le village de Noël, organisé par Village Equitable. Vous y trouverez des produits issus du commerce équitable pour consommer malin mais aussi des animations gratuites avec différents ateliers. C'est aujourd'hui et demain place Bouchard à Caen. Plus d'infos dans le ça se passe près de chez vous tout à l'heure à 11h25 avec l'organisatrice.

Au Art's café à Cherbourg, c'est l' »elektro art's party » ce soir. 5 groupes se produiront gratuitement dès 21h.

Ce midi, 2 concerts gratuits dans le calvados. Le premier à Caen à l'église notre Dame de la gloriette par l'audition de la maitrise de Caen. Ils chanteront Britten: rejoice in the lamb. C'est à 12h .

Le second est proposé par les choeurs de Bayeux à l'auditorium. C’est à 12h10.

Enfin un concert d'un autre genre vous est proposé en fin d'après midi à Mézidon Canon. C'est un concert de soutien aux salariés de l'usine Plysorol de Lisieux. Du rock, du slam, du rap, des percussions, du rythme en blues et du blues au programme. Beaucoup de genres donc à « La Loco » dès 17h.