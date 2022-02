Paris (AFP). Hommage à Jacques Chancel: de nombreuses personnalités et les notes de Radioscopie

Les obsèques de l'animateur Jacques Chancel, décédé le 22 décembre à 86 ans, ont rassemblé mardi à Paris un millier de personnes, dont de nombreuses personnalités, sur l'air de Radioscopie, une de ses émissions phare.Des dizaines de personnalités, de l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, à la ministre de la Culture Fleur Pellerin en passant par les patrons de Radio France, Mathieu Gallet, et France Télévisions, Rémy Pflimlin, se sont installées dans l'église de Saint-Germain-des-Prés sur les notes de Radioscopie, l'une des émissions les plus célèbres de l'histoire de la radio, jouées à l'orgue. Le metteur en scène Robert Hossein, l'acteur Francis Huster ou les journalistes Laurence Ferrari, Bernard Pivot et Patrick Poivre D'Arvor étaient également présents. Devant le cercueil de Jacques Chancel, recouvert de fleurs blanches, Natalie Dessay a interprété la Vocalise de Serge Rachmaninov, accompagnée de Renaud Capuçon au violon. Une foule d'anonymes remplissait également l'église ouverte au public pour accompagner l'"inventeur d'une télévision ambitieuse et populaire", selon les mots du prêtre, Benoît de Sinety. L'inhumation du journaliste et animateur vedette qui a marqué l'histoire de la radio et de la télévision avec plusieurs émissions culturelles, dont "Le Grand échiquier", aura lieu le 8 janvier, dans l'intimité, en son château de Miramont, dans les Hautes-Pyrénées.

