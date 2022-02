Sous la menace d'un Laguiole pour un portable et un vélo à Caen

Dans la nuit de vendredi 2 à samedi 3 janvier, vers 00h35, deux personnes s’approchent de Rémi : «Où est la gare ?» . En fait, il est sommé de donner son vélo à deux individus, dont M., 23 ans, en centre-ville, près de la Mairie. Rémi appelle aussitôt la police, pour le vol de son vélo, en même temps que M. lui met un Laguiole sous le nez : «Passe ton tel que je raccroche». Rémi refuse.

Le temps que la police arrive, l’agresseur est sous un abribus autour de la place. Ivre, 1,4 g/l de sang, il cherche à s’enfuir, mais est rapidement interpellé. Son comparse est mis hors de cause par la victime. En comparution immédiate le 5 janvier, on apprend que le prévenu habite Corbeil-Essonne, et qu’il venait au hasard à Caen pour se balader avec un ami.

Pas une première

Pourquoi vous balader avec un couteau dans la poche ? «Je ne sais pas». Le jeune homme concentre ses dernières condamnations sur l’année 2014. La dernière, pour extorsion, sous la menace d’une arme, comme à Caen. Il est condamné à 12 mois d’emprisonnement, dont six mois avec un sursis mise à l’épreuve de 24 mois. Un sursis antérieur «saute». C’est donc pour huit mois qu’il part directement pour la maison d’arrêt. Il devra 600 euros de dommages et intérêts à sa victime.