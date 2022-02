Maromme : suspectés de vol de voiture, ils prennent la fuite

La BAC patrouille rue de Binche à Maromme quand elle aperçoit un véhicule pénétrant sur un parking. Les policiers s'en rapprochent mais à la vue de ces derniers, le conducteur et ses deux passagers prennent la fuite à pied.

Les policiers les prennent en chasse. Mais deux sont trop rapides et parviennent à échapper aux forces de l'ordre. Pas le troisième, un homme de 32 ans résidant à Sotteville-lès-Rouen et visiblement alcoolisé. Le véhicule dans lequel il circulait présente toutes les caractéristiques d'une voiture volée. L'homme est donc placé en garde à vue après un tour en cellule de dégrisement et est suspecté de vol de véhicule en réunion.

La Brigade de Répression de la Délinquance Automobile se saisit du dossier.