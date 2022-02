Plus de 300 élus aux vœux du Conseil général et de la Préfecture de l'Orne

Une cérémonie conjointe par mesure d'économie budgétaire, mais aussi de temps : ainsi, tout est fait en une seule soirée.

Dans son allocution, Alain Lambert a appelé à conjurer la morosité, en cette année annoncée comme plus difficile. S'adressant aux élus : nous souhaitons que vous vous sentiez reconnus, encouragés, soulignant combien les usagers n'en peuvent plus de la complexité de la société, et les élus du tohu-bohu des réformes qui s'enchaînent, précisant il nous faut garder la barre du bon sens, et interrogeant : renvoyer à Rouen ou à Paris ce qui se décide auprès de nous ne me semble pas raisonnable.

Le président du Conseil général très en forme s'en est aussi pris aux nouvelles Communautés de Communes ; pour lui, 20.000 habitants, c'est ingérable. Quant aux ressources financières, il a dénoncé l'exaspération au regard du droit kafkaïen, précisant on se tire une balle dans le pied, avant de conclure cela ne peut pas durer éternellement.

Cela finira en révolte. Alain Lambert

Isabelle David, nouveau préfet de l'Orne est, elle, revenue sur la riche année 2014 vécue dans l'Orne : soixante dixième anniversaire de la bataille de Normandie, Eurojam des scouts, jeux équestres mondiaux au Haras national du Pin (dont le nouveau statut se concrétisera très prochainement, a-t-elle précisé), avant d'évoquer la mise en place des futures régions, les élections départementales qui vont ramener de la parité, la redéfinition de l'intercommunalité, mais aussi la naissance des « communes nouvelles » dont 3 ont vu le jour au 1er janvier dans l'Orne (Tinchebray / Montsecret / Boischampré). Puis la préfète a évoqué l'emploi, les jeunes, la sécurité, la délinquance, avant de conclure, s'adressant aux élus : se trouver très heureuse de débuter cette année avec eux, et apprécier les enjeux variés du territoire sur lequel elle vient d'être affecté.