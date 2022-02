Paris (AFP). 2014, année la plus chaude en France et en Europe depuis 1900

2014 aura bien été l'année la plus chaude observée en France depuis 1900, a confirmé Météo-France, une année record aussi pour la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. La température moyenne annuelle sur l'Hexagone (13,8°C) a dépassé de 1,2°C la normale (mesurée sur la période 1981-2010), observe l'organisme national. L'année 2014 aura ainsi été plus chaude encore que 2011 (+1,1°C) et 2003 (+1,0°C). "L'année écoulée est également une année record chez nos voisins européens comme la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne où la température moyenne annuelle a dépassé la normale de 1,4°C", ajoute Météo-France dans son "bilan climatique définitif 2014", confirmant des prévisions publiées mi-novembre et mi-décembre. Ces records s'inscrivent dans une tendance au réchauffement très nette, les 15 années les plus chaudes observées en France depuis le début du XXe siècle l'ayant toutes été au cours des 25 dernières années, selon la même source.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire