JON MALKIN - Bag Into Bag

Il faut parfois reconnaitre son ignorance. Et lui, vraiment... nous ne le connaissons pas. Notre (bonne) surprise est d'autant plus grande.

Et puis, la communication est minimaliste. Pour accompagner le titre, pas de biographie ni de revue de presse. Non, la musique, juste la musique. Et elle nous plait cette musique.

Une voix singulière

On retrouve le bonhomme à travers les méandres de la toile dans la programmation de quelques beaux festivals, dans la liste des musiciens acrédités du métro parisien, dans le palmarès de Paris Jeune Talent 2011...

On apprend qu'il était d'abord DJ avant de chanter et taquiner la guitare. Que l'album à venir a demandé 4 ans de travail et qu'il est réalisé par le bassiste Jérôme Goldet.

Ce que nous aimons chez Jon Malkin, c'est d'abord la voix singulière, ensuite les noces intelligentes entre la pop, le funk, l'electro et le hip-hop dans "Bag Into Bag".