Les voeux d'Alain Lambert

Une rencontre durant laquelle il a été fait le tour des gros dossiers départementaux : le haras du Pin (avec le début de la construction de la nouvelle école internationale des métiers du cheval), les collèges (travaux au Mêle-sur-Sarthe, à Athis, Gacé, Mortagne-au-Perche), les seniors (améliorer l’accueil en maisons de retraites), le numérique, les routes (mise à 2x2 voies d'Argentan Flers et déviation de Flers Nord Ouest) et la mise à 2x2 voies de la nationale 12 vers Paris … mais aussi la perte et le vieillissement de la population départementale. Alain Lambert :

Même si la situation économique est compliquée, le département de l'Orne poursuit des investissements :

Davantage de rigueur s'impose. Par exemple, les bénéficiaires du RSA seront davantage contrôlés pour éviter les actuels 8% d'indus :

Pour les élections départementales, Alain Lambert a confirmé qu'il sera bien candidat, mais pas sur son actuel canton de Putanges :

Alain Lambert confirme « à 95% » sa candidature sur le canton de Damigny, près d'Alençon :

Pour la première fois, le président du Conseil général de l'Orne a été plutôt prolixe sur le dossier du centre d'enfouissement de GDE à Nonant-le-Pin :

Pour Alain Lambert: "ce dossier, c'est une question de droit, et croire qu'un président de conseil général ou qu'un préfet puisse interférer, c'est croire qu'ils sont au dessus du droit. Si le préfet de l'époque avait évité de clamer qu'il avait un avis personnel, ça aurait évité aux opposants de s'appuyer dessus … dénonce le président du Conseil général de l'Orne.

Un avis personnel n'a aucune valeur en droit … et dans ce dossier, comme tout le monde s'est réveillé trop tard … on cherche un bouc émissaire. Alain Lambert :

