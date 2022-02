Une piétonne de 92 ans décède d'un accident de la route au Havre

Une jeune conductrice âgée de 19 ans circule ce vendredi 2 janvier rue Rouget-de-l'Isle. Arrivée à l'intersection avec la rue Joseph Madec, elle heurte une piétonne traversant sur le passage protégé. La victime, âgée de 92 ans, est gravement touchée à la tête. Elle est évacuée à l'hôpital et décède des suites de ses blessures.

La conductrice, en état de choc, a déclaré ne pas avoir vu la piétonne, la buée et le soleil couchant se répercutant sur son pare-brise et l'empêchant de voir correctement. La Brigade des Accidents et Délits routiers est chargée de l'enquête.