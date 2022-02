Saint-Etienne-du-Rouvray : Un sac à main dérobé retrouvé dans une voiture volée

Le 2 janvier à 17h, les gendarmes avisent les policiers de la BAC qu'une femme a été victime d'un vol à l'arraché près du magasin Simply Market, au Bosc-Roger-en-Roumois, dans l'Eure. Les policiers recoivent l'immatriculation du véhicule et se rendent compte que ce dernier a été volé le 31 décembre à Oissel. Le même véhicule a été aperçu les derniers jours sur le parking du magasin Metro, boulevard Industriel à Sotteville-lès-Rouen. Un parking où des vols sont commis régulièrement.

La BAC repère le véhicule le lendemain 3 janvier à 12h, rue du Morvan à Saint-Etienne-du-Rouvray. Plusieurs équipages montent un dispositif de surveillance. Et alors qu'un homme se met au volant du véhicule suspect, les policiers bloquent la voiture. Le conducteur se met alors à effectuer une marche arrière et fuit ainsi, avant de heurter un véhicule en circulation (les deux passagères du véhicule ne sont pas blessées) et de finir sa course dans un véhicule stationné.

L'homme, âgé de 46 ans, tente alors de prendre la fuite à pied mais il est vite interpellé. Il a été déféré ce matin devant le parquet après avoir été placé en garde à vue.