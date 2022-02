Cédric Nouvelot sollicité par Nicolas Sarkozy

"Le président de l’UMP marque ainsi sa volonté de renouveler les instances en confiant des responsabilités importantes à la nouvelle génération du mouvement", estime le Bayeusain Cédric Nouvelot dans un communiqué. "Je suis honoré de la confiance ainsi témoignée par Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez et Nathalie Kosciusko-Morizet et assure de ma motivation à participer activement à la rédaction des nouveaux statuts en vue de créer un mouvement moderne avec une organisation et une façon de faire de la politique totalement repensées."