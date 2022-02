Paris (AFP). Hollande: Quand les recours seront épuisés, Notre-Dame-des-Landes sera lancé

François Hollande a annoncé lundi que lorsque "les recours ser(aient) épuisés, le projet" d'aéroport à Notre-Dames-des-Landes, près de Nantes, serait "lancé". "Ce projet est lancé depuis des années, il est contesté, il y a des recours. Tant que les recours de sont pas épuisés le projet ne peut pas être lancé. Quand les recours seront épuisés, le projet sera lancé", a déclaré le président de la République sur France Inter. "Comme si cela réduisait la politique écologique du pays", s'est agacé François Hollande. Le projet d'aéroport de Notre-Dames-des-landes est source de tensions entre l'exécutif et les écologistes depuis le début du quinquennat de François Hollande. Huit recours, non suspensifs, visant à obliger l'Etat et les collectivités à réclamer le remboursement de près de 38 millions d'euros d'aides versées au concessionnaire du futur aéroport, AGO (Aéroports du Grand ouest, filiale du groupe Vinci), ont été déposés fin octobre. Ils s'ajoutent à une trentaine de contentieux encore en cours de traitement, selon les opposants. Fin novembre, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés par des riverains opposés au projet d'aéroport pour obtenir l'annulation de leur expropriation.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire