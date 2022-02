Malherbe dit déjà au revoir à la Coupe

Les Caennais accueillaient Dijon (leader de Ligue 2) pour ce premier match officiel en 2015, également premier match de leur parcours 2014/2015 en Coupe de France. Et tout commençait bien pour les Caennais qui ouvraient la marque après une action individuelle de haute volée signée Ngolo Kanté (1-0, 17e). Mais peu avant la mi-temps, les Bourguignons ratrappaient leur retard par Diallo (1-1, 38e). C'était sans compter sur une nouvelle frappe génial de Jordan Adéoti qui libérait les Malherbistes avant de rentrer aux vestiaires (2-1, 45e).

Après la pause, les Bleu et Rouge se montraient un peu moins entreprenants. Le billet pour la qualification semblait tout de même se dessiner, mais Diony remettaient les deux équipes à égalité à neuf minutes de la fin (2-2, 81e). Les deux formations se retrouvaient donc en prolongation. Et à ce petit jeu, c'est bien Dijon qui se montrait le plus réaliste. Les attaquants bourguignons profitaient d'une erreur de placement des Caennais pour mettre en place une superbe combinaison conclue par Mollet qui faisait mouche (2-3, 105e).

Malherbe sera à Lille en fin de semaine pour le compte du championnat. Certainement l'essentiel...