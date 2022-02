Insolite, un dromadaire des Rois mages oublié au château de Canisy

Dans la précipitation, les trois Rois mages auraient oublié l'un de leurs dromadaires dans l'immense et magnifique parc du château de Canisy, après une nuit dans les chambres de l'une des "7 merveilles de la Manche".

Le Camélidé, plus habitué aux déserts chauds du Sahara et de la Péninsule Arabique se retrouve les quatre pattes dans la boue. Ses mensurations, avec près de 2.50 m au garrot, sont loins de celles des vaches normandes et autres moutons de la baie du Mont-Saint-Michel.

Résultat, sa "bosse" ne passe pas dans les portes.