Paris (AFP). PSG: des sanctions sportives et financières pour Cavani et Lavezzi

Les deux attaquants du Paris SG Edinson Cavani et Ezequiel Lavezzi, qui ont manqué le stage de reprise du club au Maroc, ont été sanctionnés sportivement et financièrement, a annoncé dimanche l'entraîneur Laurent Blanc. Les deux joueurs s'entraîneront à l'écart du groupe jusqu'à samedi prochain et seront dispensés des deux prochains matches contre Montpellier, lundi en 32e de finale de Coupe de France, et à Bastia pour la reprise de la Ligue 1, le 10 janvier. Blanc n'a en revanche pas voulu révéler la teneur des sanctions financières. "On s'en serait bien passé et ça arrive au mauvais moment, a déclaré Blanc. Nous avons reçu, Olivier (Létang, le directeur sportif, ndlr) et moi-même, Cavani et Lavezzi. On a eu des explications avec eux et à la suite de cela, le club a pris des sanctions financières et sportives". L'ancien international français a précisé qu'il avait eu "l'appui et le soutien du club" pour sanctionner les deux joueurs. "Je trouve cela inadmissible et inacceptable, a ajouté Blanc. Quand on est dans un club sportif, un projet collectif, dès qu'on fait passer son projet individuel avant le collectif, on met en danger le collectif. J'ai horreur de cela. Dès qu'on touche le collectif et l'équipe, je peux devenir con et radical." Cavani et Lavezzi étaient initialement attendus le 28 décembre au Maroc, où le PSG a effectué son stage hivernal, comme l'ensemble des Sud-Américains de l'effectif et n'ont repris l'entraînement que vendredi, prétextant des raisons familiales.

