Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). Les Palestiniens vont de nouveau présenter leur résolution à l'ONU

La direction palestinienne a décidé vendredi soir de présenter une nouvelle fois à l'ONU son projet de résolution prévoyant la fin de l'occupation israélienne qui a été rejeté mardi à New York, a indiqué à l'AFP un porte-parole. Les Palestiniens entendent demander un nouveau vote du Conseil de sécurité sur ce texte pour parvenir "à la fin de l'occupation et à l'instauration d'un Etat de Palestine dans les frontières de 1967 ayant pour capitale Jérusalem-Est", a affirmé Nabil Abou Roudeina, le porte-parole de la présidence palestinienne. Il n'a pas donné de date pour cette nouvelle initiative diplomatique mais a assuré que les Palestiniens soumettraient "prochainement" le texte au Conseil de sécurité. Mardi à New York, le projet de résolution présenté par les Palestiniens n'avait recueilli que huit voix sur les quinze membres du Conseil de sécurité alors qu'il en aurait fallu neuf pour être adopté. La composition du Conseil de sécurité a changé le 1er janvier, cinq nouveaux membres non permanents l'ayant rejoint. Il s'agit de l'Angola, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Malaisie et du Venezuela. Ces deux derniers Etats sont considérés comme des soutiens de la cause palestinienne. Les Etats-Unis ont dans tous les cas prévenu qu'ils feraient usage de leur droit de veto pour empêcher l'adoption d'un texte qu'ils jugent "contre-productif".

