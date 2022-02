Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Les Palestiniens demandent à l'ONU d'adhérer à la Cour pénale internationale

Les Palestiniens ont demandé officiellement vendredi devant l'ONU à adhérer à la Cour pénale internationale (CPI) où ils pourraient poursuivre les dirigeants israéliens pour "crimes de guerre". Outre la colère d'Israël, la décision palestinienne de se tourner vers la CPI a provoqué le courroux des Etats-Unis qui jugent qu'elle ne fera qu'envenimer le confit au Proche-Orient. Deux jours après la signature de demande d'adhésion à la Cour par le président palestinien Mahmoud Abbas, son représentant auprès de l'ONU, Riyad Mansour, a présenté une lettre officielle au siège des Nations unies à New York. Cette requête doit être examinée par le secrétaire général Ban Ki-moon, tenu d'avertir les Etats membres de la CPI dans les 60 jours. "C'est un pas très important", s'est félicité M. Mansour. "Nous cherchons à obtenir justice pour toutes les victimes qui ont été tuées par Israël, la puissance occupante", a-t-il lancé. Une adhésion à la Cour pourrait permettre en effet aux Palestiniens d'engager des actions en justice contre des dirigeants israéliens. La CPI, qui siège à La Haye, a pour mission de poursuivre les auteurs de génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Les Palestiniens pourraient ainsi attaquer en justice des dirigeants israéliens pour leur conduite lors de différentes guerres, comme celle de juillet-août 2014 à Gaza, ou encore pour leurs agissements en tant qu'occupants des Territoires palestiniens. Ils peuvent en théorie devenir membres de la CPI depuis que la Palestine a été élevée au statut d'Etat observateur non membre à l'ONU en 2012. Exaspéré par le blocage complet de l'entreprise visant à créer un Etat palestinien indépendant coexistant avec Israël, le président Abbas avait mis mercredi à exécution une menace brandie depuis des années en signant la demande d'adhésion à la CPI. M. Abbas a ainsi tiré les conséquences de l'échec mardi soir de plusieurs mois d'efforts pour faire adopter par le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui aurait donné trois ans aux Israéliens pour évacuer les Territoires palestiniens occupés. Et M. Abbas a abattu l'une de ses dernières cartes. Mais après des mois de tensions avec Israël, la démarche a été interprétée par les responsables israéliens comme une déclaration de guerre diplomatique. "Nous attendons de la CPI qu'elle rejette la demande hypocrite faite par l'Autorité palestinienne, qui n'est pas un Etat, mais une entité liée à une organisation terroriste, le Hamas, auteur de crimes de guerre", a ainsi tonné le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. - Escalade diplomatique - L'escalade diplomatique de M. Abbas a aussi déclenché une très vive réaction des Etats-Unis, allié d'Israël et important bailleur de fonds de l'Autorité palestinienne. Le département d'Etat a fulminé mercredi contre une démarche palestinienne "totalement contre-productive" qui "alourdit le climat" avec Israël et qui "ne fait rien pour les aspirations du peuple palestinien à avoir un Etat souverain et indépendant". Washington s'oppose depuis toujours aux démarches unilatérales des Palestiniens devant les organisations internationales et défend le principe de négociations directes israélo-palestiniennes pour résoudre le conflit. Mais la dernière initiative du secrétaire d'Etat John Kerry en juillet 2013 s'est fracassée en avril, après neuf mois de dialogue direct infructueux.

