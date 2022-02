Paris (AFP). Ligue 1: Lavezzi et Cavani sont arrivés au Camp des Loges

Les attaquants du Paris SG Ezequiel Lavezzi et Edinson Cavani, absents du stage au Maroc, se sont présentés vendredi après-midi au Camp des Loges, le centre d'entraînement de leur club à Saint-Germain en Laye, a constaté un journaliste de l'AFP. L'Argentin Lavezzi et l'Uruguayen Cavani étaient absents lors de la séance d'entraînement prévue ce vendredi à 11h00. A la même heure, ils atterrissaient en effet à Roissy, en provenance de Buenos Aires. Lavezzi est arrivé vers 15h au Camp des Loges au volant de sa Ferrari, suivi une dizaine de minutes plus tard par Cavani, selon un photographe de l'AFP présent sur place. Les deux joueurs n'ont pas participé au stage du PSG au Maroc. Initialement attendus dimanche soir à Marrakech, ils n'étaient pas au rendez-vous et le PSG a fait savoir qu'ils rentreraient directement à Paris. "Ils arriveront le 2 au matin à Paris", avait ensuite déclaré leur entraîneur Laurent Blanc. Interrogé sur un possible départ de l'un ou l'autre des deux joueurs lors du mercato qui débute samedi, Blanc avait ensuite répondu: "On ne peut pas affirmer ça aujourd'hui. On va déjà attendre qu'ils arrivent. Ensuite, on va attendre certaines explications, et puis, on prendra des décisions sportives et en tant que club." Des sanctions à l'encontre des deux joueurs sont donc possibles, d'autant que dimanche, Blanc avait promis plus de rigueur au sein de l'effectif.

