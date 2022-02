Londres (AFP). Angleterre: Steven Gerrard quittera Liverpool à la fin de la saison

Steven Gerrard, 34 ans, a annoncé sa décision de quitter à la fin de la saison Liverpool, où il a passé toute sa carrière professionnelle et avec lequel il a remporté 10 trophées, pour signer avec un club "hors du Royaume-Uni". "Le Liverpool Football Club peut confirmer que Steven Gerrard va quitter le club à la fin de la saison 2014-2015", a indiqué le club dans un communiqué publié sur son site internet. "Ca a été la décision la plus difficile de toute ma vie", a indiqué dans le même communiqué le milieu de terrain anglais qui a passé seize saisons, soit toute sa carrière professionnelle, à Liverpool. Il a marqué 180 buts sous les couleurs du club. L'ancien international (114 sélections), arrivé à l'âge de neuf ans chez les "Reds", a ajouté qu'il avait l'intention "de continuer à jouer" sans indiquer immédiatement dans quel club. "Ce ne sera pas un club concurrent et je ne jouerai pas contre Liverpool, je ne peux pas l'envisager", a-t-il cependant indiqué. "Ma décision est entièrement basée sur mon souhait de tenter quelque chose de différent dans ma carrière et dans ma vie et je veux aussi m'assurer que je n'aurai aucun regret quand ma carrière de joueur cessera", a-t-il ajouté. A l'exception du Championnat d'Angleterre, Gerrard a remporté toutes les compétitions de clubs possibles, et notamment la Ligue des champions en 2005. Précisant quitter le club "en bons termes", il a ajouté avoir "l'espoir sincère et le souhait de revenir un jour pour être utile à Liverpool, en occupant tout poste susceptible d'aider au mieux le club". "Je tiens à préciser qu'à partir de maintenant et jusqu'à mon dernier coup de pied lors du dernier match de la saison, je serai totalement dévoué à mon équipe comme je l'ai toujours été et que je donnerai tout pour que Liverpool gagne", a-t-il martelé. "Mon ultime message est pour ceux qui font du Liverpool Football Club le meilleur club du monde, les fans", a-t-il tenu à dire. "Cela a été un privilège de vous représenter en tant que joueur et capitaine. J'ai chéri chaque seconde et je souhaite sincèrement finir cette saison et ma carrière à Liverpool sur un succès", a-t-il conclu. L'annonce a suscité une avalanche de réactions. Gary Lineker, ex-attaquant de l'équipe d'Angleterre sacré meilleur buteur de la coupe du monde 1986, a ainsi salué "un très très grand joueur".

