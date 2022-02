Soupçons d'un nouveau match truqué en Ligue 2

Le club de football de Nîmes est à nouveau soupçonné d'avoir cherché à truquer l'un de ses matchs en 2014 : c'est ce que révèle le journal « Le Parisien/Aujourd'hui en France » de ce vendredi 2 janvier. Il s'agit du match de la 34ème journée de Ligue 2 : Nîmes-Istres, le 18 avril dernier, qui s’était terminé sur le score de 1/0.

Ce sont donc désormais 8 clubs et plus d'une cinquantaine de personnes du football français qui sont concernés par cette affaire, alors que 6 sont déjà mis en examen, dont Jean-Marc Conrad, président du club nîmois qui a démissionné, Serge Kasparian, principal actionnaire du club, et Jean-François Fortin, président du Stade Malherbe de Caen.